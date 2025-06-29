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Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı. 1022 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 16:40
Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında düzenlenen bir operasyonda, 1 kişi tutuklandı. Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan çalışmalar neticesinde, ekipler, uyuşturucu taşıdığını belirledikleri bir aracı Seydişehir-Antalya kara yolunda durdurdu. Durdurulan aracın emniyet kemeri bağlantısı olan bölümleri ile döşemelerinde yapılan aramada 1022 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü E.Ç., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı...

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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