Konya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Konya Kulu’da Uyuşturucu Operasyonu

Konya’nın Kulu ilçesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına karşı yürüttüğü mücadeleyi sürdürüyor.

Operasyon Detayları

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir evde gerçekleştirilen operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından A.K. isimli zanlı, gözaltına alındı.

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Bu tutuklama, Kulu ilçesindeki uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.