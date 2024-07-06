Konya'da uyuşturucu operasyonu! 225,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Kent merkezine gelen bir araçta yapılan aramada, toplamda 225,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.



145 KİLO SKUNK VE 80,5 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında durdurulan araçta yapılan detaylı aramada, 145 kilogram skunk ve 80 kilogram 500 gram esrar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değeri oldukça yüksek olduğu belirtiliyor.

Polis ekipleri, araçta bulunan bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği bildirildi. Narkotik Şube ekiplerinin operasyonları hız kesmeden devam edecek.



EMNİYET MÜDÜRÜ KARABULUT'TAN EKİPLERE TEBRİK

İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, başarılı operasyonun ardından Narkotik Şubeyi ziyaret ederek operasyonu gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti. Karabulut, "Uyuşturucu madde ticaretine karşı yürüttüğümüz mücadelede elde ettiğimiz bu başarı, ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde mümkün oldu. Halkımızın huzuru ve güvenliği için çalışmalarımız aralıksız devam edecek," şeklinde konuştu.