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Konya'daki Plastik Geri Dönüşüm Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'da bir plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 01:42
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 02:03
Konya'daki Plastik Geri Dönüşüm Fabrikasındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangının Detayları

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yer alan Zafer Sanayi Sitesi'ndeki plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olayın fark edilmesi üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye Müdahalesi

Yangına müdahale etmek için kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1,5 saatlik bir çabanın ardından kontrol altına alındı. Güvenlik Önlemleri

Yangının çevredeki iş yerlerine sıçramaması için çeşitli güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine destek sağlayan İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da bölgeye gönderildi.

Alevlerin Söndürülmesi

Bölgeden zaman zaman patlama sesleri duyulurken, itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi ile yangın, toplamda yaklaşık 3 saatlik bir çalışma sonucunda tamamen söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor ve yangının çıkış sebebi üzerine araştırmalar sürdürülüyor.

Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan...

Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangına İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da müdahale etti.

Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan...

Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangına İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da müdahale etti.

Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan...

Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangına İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da müdahale etti.

Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan...

Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangına İl Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da müdahale etti.

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