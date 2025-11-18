Konya Karapınar'da Pancar Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde Hüsrev Altınbaşak Caddesi'nde pancar yüklü tır devrildi; sürücü R.Ü. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:51
Konya Karapınar'da Pancar Yüklü Tır Devrildi: 1 Yaralı

Konya Karapınar'da Pancar Yüklü Tır Devriği: 1 Yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, pancar yüklü tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, İpekçi Mahallesi Hüsrev Altınbaşak Caddesi üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden R.Ü. idaresindeki 42 BUP 15 plakalı Mercedes marka tır devrildi. Kazada sürücü R.Ü. yaralanırken, olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Alınan bilgiye göre, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yol ve Çevre Düzenlemesi

Tırın devrilmesi sonucu yola ve çevredeki boş araziye saçılan pancarlar, bölgeye sevk edilen kepçe yardımıyla başka bir araca yüklenerek toplandı. Olayın ardından trafik ve çevre temizleme çalışmalarına başlandı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

