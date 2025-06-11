Konya Turizm Master Planı Çalıştayı Gerçekleşti

Konya'da Turizm Geleceği İçin Önemli Adım

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2025-2030 Konya Turizm Master Planı Çalıştayı, kentin turizm geleceğini şekillendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, çalıştayın Konya'nın turizm potansiyelini değerlendirmek ve daha fazla turist çekmek için strateji geliştirme açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Turizm Hedeflerine Ulaşmada Stratejik Planlama

Akın, "Bu çalıştayın, Konya'nın stratejik turizm hedeflerine ulaşmasında ve şehrimizin marka değerini artırarak, kültürel mirasımızı gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmasında büyük rolü olacaktır." şeklinde konuştu. Akın ayrıca, Konya'nın birlikteliği ve beraberliği ile turizmde hak ettiği başarıyı elde edeceğini vurguladı.

Gastronomi ve Kültürel Zenginlik

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yaptığı konuşmada, Konya'nın turizm potansiyelini artırmak için atılan adımların henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade etti. Şehrin tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini ön plana çıkaracak projeler yürüttüklerini kaydeden Altay, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Çatalhöyük'ten örnekler verdi.

Altay, Konya'nın gastronomisinin gelişmekte olduğunu belirterek, "Konya'ya geldiğinizde sadece gönlünüz değil, vücudunuz da doyar." diyerek ziyaretçilere çeşitli deneyimler sunmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, bu süreçte herkesin katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin turizm geleceğini şekillendirmek amacıyla 2025-2030 Konya Turizm Master Planı Çalıştayı düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda konuşma yaptı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin turizm geleceğini şekillendirmek amacıyla 2025-2030 Konya Turizm Master Planı Çalıştayı düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda konuşma yaptı.