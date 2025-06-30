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Konya, Türkiye'nin İhracat Şampiyonu 10. Şehri Oldu

Konya, TİM'in listesinde 12 firmasıyla yer alarak Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 10. şehri konumuna yükseldi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 17:39
Konya, Türkiye'nin İhracat Şampiyonu 10. Şehri Oldu

Konya, Türkiye'nin İhracat Şampiyonu 10. Şehri Oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firması listesine 12 firma ile giren Konya, ülkenin en fazla ihracat yapan 10. şehri olarak dikkat çekti.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl listede 6 firmayla yer alan şehrin bu yıl sayıyı iki katına çıkardığını vurguladı.

Büyükeğen, listede yer alan firmaları ve çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Konya'nın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyümeye devam ettiğini belirtti.

Büyükeğen, şöyle konuştu: "Ülkenin ihracat devleri arasında yer alan firmalarımız, tüm olumsuzluklara rağmen gösterdikleri azimle örnek olmaktadır. Türkiye'nin önemli sanayi üretim merkezlerinden biri olan Konya'mız, ihracattaki gücünü her geçen yıl artırmaya devam ediyor. İlk 1000 ihracatçı firma listesindeki firmalarımız da bunun en önemli göstergeleridir. İhracatın şampiyonları arasında yer alan 12 firmamız başta olmak üzere, üreten, istihdam oluşturan ve ihracat yapan tüm firmalarımızı ve çalışanlarımızı tebrik ediyorum."

KSO, Yeni İhracat Pazarları için Stratejiler Geliştiriyor

Büyükeğen, KSO olarak öncelikli hedeflerinin şehrin ihracatını artırmak olduğunu söyleyerek, "Şehir olarak 2024 yılında 186 ülkeye 3,5 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırmayı hedefliyoruz. Konyalı sanayicilerimizin ihracat odaklı çalışmaları sürerken, Oda olarak da ihracatı artırmaya yönelik birçok çalışma yürütüyoruz." diye ekledi.

Büyükeğen ayrıca, Oda bünyesindeki İhracat Destek Ofisi ile ihracatçılara rehberlik hizmeti sunduklarını, sektörlere yönelik yurt dışı fuarlarına teknik inceleme gezileri ve ikili iş görüşmeleri düzenlediklerini ifade etti. Bu tür desteklerle Konya'nın, Türkiye Yüzyılı hedeflerine en güçlü katkıyı veren şehirlerden biri olacağını sözlerine ekledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firmasını açıkladığı listeye...

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı firmasını açıkladığı listeye 12 firmayla giren Konya, ülkenin en fazla ihracat yapan 10. şehri oldu. Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, konuya ilişkin açıklama yaptı.

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