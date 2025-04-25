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Kosova Meclisi Dördüncü Oylamada Yeni Başkanını Belirleyemedi

Kosova'da meclis başkanlığı için yapılan dördüncü tur oylamadan da sonuç çıkmadı. Albulena Haxhiu, gerekli oyları alamadı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 12:40
Kosova Meclisi Dördüncü Oylamada Yeni Başkanını Belirleyemedi

Kosova'da 9 Şubat'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından meclis başkanını belirlemek için yapılan dördüncü tur oylamada sonuç alınamadı.

Kosova Meclisinin 15 Nisan'da başlayan ve toplamda 5 kez ertelenen Genel Kurul oturumuna bugün devam edildi. Genel seçimlerden birinci olarak çıkan Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje), meclis başkanlığı için Albulena Haxhiu'yu yeniden aday gösterdi.

Yapılan oylamada 57 milletvekilinin desteğini alan Haxhiu, meclis başkanı olabilmek için gerekli olan 61 oyu alamadı. Bunun üzerine geçici meclis başkanı, oturumu 27 Nisan'a erteledi.

Kosova Demokratik Partisi (PDK) ve Kosova Geleceği İçin İttifak (AAK) genel başkanları, Vetevendosje'nin Haxhiu dışında başka bir aday önermesi durumunda, bu adayları desteklemeyi değerlendirebileceklerini belirtti.

Vetevendosje'nin meclis başkanlığına önerdiği Haxhiu, daha önce 19 Nisan'da yapılan ilk iki ve 23 Nisan'da yapılan üçüncü tur oylamalarında da seçilememişti.

9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli mecliste yer alan 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü PDK, 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini AAK/NISMA kazanmıştı. Çoğunluk olmayan topluluklara ayrılan 20 meclis sandalyesinin dağılımı ise şöyle gerçekleşti:

  • Sırp Listesi: 9
  • Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP): 2
  • IRDK: 1
  • NDS: 1
  • SPO: 1
  • VAKAT: 1
  • PLE: 1
  • SDU: 1
  • PAI: 1
  • JGP: 1
  • PREBK: 1

Kosova'da yeni hükümet kurma süreci, meclis başkanının ve yardımcılarının seçilmesinin ardından başlayabilecek. Yeni hükümetin kurulabilmesi için güvenoyu oylamasında meclisin 61 sandalyesinin onayını almak gerekiyor.

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını belirlemek için yapılan dördüncü...

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını belirlemek için yapılan dördüncü tur oylamadan da sonuç çıkmadı.

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını belirlemek için yapılan dördüncü...

Kosova'da 9 Şubat'taki genel seçimin ardından meclis başkanını belirlemek için yapılan dördüncü tur oylamadan da sonuç çıkmadı.

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