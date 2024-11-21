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Köy Kanunu'nda Önemli Değişiklikler: İhtiyaç Sahiplerine Ek Süre Tanınıyor

Köy Kanunu'na ilişkin önemli değişiklikler TBMM komisyonunda kabul edildi; ihtiyaç sahiplerine ek süre verilecek.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 20:38
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 20:38
Köy Kanunu'nda Önemli Değişiklikler: İhtiyaç Sahiplerine Ek Süre Tanınıyor

Köy Kanunu Üzerine Önemli Düzenlemeler

Köy Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasıyla TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Bu yasa teklifi, köylerde ikamet eden ve evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine yönelik önemli düzenlemeleri içeriyor.

Ek Süre ve Yenilikler

Teklife göre, köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayan hak sahiplerine, 31 Aralık 2024 tarihine kadar ek süre tanınacak. Bu süre 31 Aralık 2028’e kadar uzatılabilecek. Ayrıca, taksitlerini ödemeyen hak sahipleri de bu düzenlemeden faydalanacak.

Yasal Değişiklikler ve Uygulama

Yapılacak değişikliklerle birlikte, Gecekondu Kanununda değişiklik yapılarak, izinsiz yapıların yıkımına yönelik prosedürler netleştiriliyor. Belediye ve özel idareler, yıkım kararlarını 7 gün içinde tebliğ edecek. Ayrıca, imar hakkı aktarımı tanımı eklenerek, emsale esas inşaat hakkının transferi kolaylaştırılacak.

İmar Kanunu’nda Önemli Değişiklikler

Teklif ayrıca Katma Değer Vergisi Kanunu ve İmar Kanunu kapsamındaki diğer değişiklikleri de içeriyor. Özel bütçe kapsamındaki Kentsel Dönüşüm Başkanlığına arsa teslimlerinin katma değer vergisi istisnasına tabi olması sağlanacak. Aynı zamanda, yerel yönetimlerin kamu hizmeti alanlarıyla ilgili imar planı değişikliklerinin değeri düzenli olarak güncellenecek.

Elektronik Haberleşme Altyapıları

Yapılan düzenlemelerle, elektronik haberleşme altyapılarında yapı ruhsatı alınmasına yönelik süreçler de sadeleştiriliyor. İmar planı bulunmayan yerlerde, kule ve direkler için gerekli izinlerin alınma kolaylığı sağlanacak.

Sonuç

Yeni düzenlemeler, köylerdeki ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir dizi yenilik getirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki süreçte, bu değişikliklerin topluma etkilerini daha detaylı şekilde değerlendirmek mümkün olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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