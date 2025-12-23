DOLAR
42,83 -0,03%
EURO
50,69 -0,61%
ALTIN
6.178,89 -1,23%
BITCOIN
3.758.364,32 0,71%

Köyceğiz'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencilerine İlk Seccadem Programı

Toparlar Merkez Camii'nde düzenlenen ilk seccadem programında 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerine isimli seccadeler takdim edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 15:27
Köyceğiz'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencilerine İlk Seccadem Programı

Köyceğiz'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencilerine İlk Seccadem Programı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için ilk seccadem programı düzenlendi.

Program Detayları

Etkinlik, Toparlar Merkez Camii'nde gerçekleştirildi. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'nun himayelerinde düzenlenen programda, Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz konuşma yaparak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kur'an Kursu öğrencileri tarafından Kur'an okunup ilahiler söylendi. Programın sonunda öğrencilere, üzerinde kendi isimleri yazılı olan seccadeler Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Etkinliğe yoğun katılım olduğu gözlendi.

KÖYCEĞİZ’DE MİNİKLER İÇİN İLK SECCADEM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KÖYCEĞİZ’DE MİNİKLER İÇİN İLK SECCADEM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KÖYCEĞİZ’DE MİNİKLER İÇİN İLK SECCADEM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aydın İl Müdürü İlkay Türkoğlu Söke Kaymakamı Ali Akça’yı Ziyaret Etti
2
Anayasa Mahkemesi'nden emsal karar: Sendikal haklar korunuyor
3
İbrahim Naci Yapar'dan 27 Aralık Anahtar Teslim Daveti
4
Gaziosmanpaşa’da Karadeniz Mahallesi’ne Yeni Park: Başkan Vekili Eray Karadeniz Talimatı
5
MSKÜ'de İlk: Gastronomi Öğrencilerine Aşçı Ceketi Giydirildi
6
Çocuklarda Düztabanlık: 4 Kritik Belirti ve Erken Teşhis
7
Burun Tıkanıklığı Nefesi ve Uykuyu Bozuyor — Opr. Dr. Davut Tepe Uyarıyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi