Köyceğiz'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu Öğrencilerine İlk Seccadem Programı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için ilk seccadem programı düzenlendi.

Program Detayları

Etkinlik, Toparlar Merkez Camii'nde gerçekleştirildi. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'nun himayelerinde düzenlenen programda, Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz konuşma yaparak hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Kur'an Kursu öğrencileri tarafından Kur'an okunup ilahiler söylendi. Programın sonunda öğrencilere, üzerinde kendi isimleri yazılı olan seccadeler Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Etkinliğe yoğun katılım olduğu gözlendi.

