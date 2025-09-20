Köyceğiz'de Orman Yangını: 218 Ev Boşaltıldı, Müdahale Sürüyor

Köyceğiz'de Orman Yangını: Müdahale İkinci Günde

Müdahale ve Kaynaklar

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde de devam ediyor. Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Gece boyu kara ekiplerinin sürdürdüğü söndürme çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan uçak ve helikopterlerle destek verildi. Yangına karadan 143 arazöz, 122 araç, 20 iş makinesi ve 939 personel, havadan ise 10 uçak ve 14 helikopter ile müdahale ediliyor.

Tahliyeler ve Zarar Tespiti

Alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak ve Pınar mahalleleri başta olmak üzere tedbir amaçlı 218 ev boşaltıldı, 582 mahalle sakini güvenli bölgelere tahliye edildi. Aynı bölgeden 997 küçükbaş ve 496 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı.

İlk belirlemelere göre yangında 2 depo ve 2 ahır zarar gördü, ayrıca 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.