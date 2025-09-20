Köyceğiz'de Orman Yangını: 218 Ev Boşaltıldı, Müdahale Sürüyor

Muğla Köyceğiz'de süren orman yangınına kara ve hava ekipleri müdahale ediyor; 218 ev, 582 kişi ve yüzlerce hayvan tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 09:05
Köyceğiz'de Orman Yangını: 218 Ev Boşaltıldı, Müdahale Sürüyor

Köyceğiz'de Orman Yangını: Müdahale İkinci Günde

Müdahale ve Kaynaklar

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ikinci günde de devam ediyor. Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde dün başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Gece boyu kara ekiplerinin sürdürdüğü söndürme çalışmalarına, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan uçak ve helikopterlerle destek verildi. Yangına karadan 143 arazöz, 122 araç, 20 iş makinesi ve 939 personel, havadan ise 10 uçak ve 14 helikopter ile müdahale ediliyor.

Tahliyeler ve Zarar Tespiti

Alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak ve Pınar mahalleleri başta olmak üzere tedbir amaçlı 218 ev boşaltıldı, 582 mahalle sakini güvenli bölgelere tahliye edildi. Aynı bölgeden 997 küçükbaş ve 496 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı.

İlk belirlemelere göre yangında 2 depo ve 2 ahır zarar gördü, ayrıca 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İLGİLİ HABERLER

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor maçında biletsiz kişileri stada sokan şüpheli tutuklandı
2
Üsküdar'da Kamyonet İş Yerine Çarptı
3
Çanakkale Gelibolu'da Tarım Arazisi Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Milas'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
5
Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Toplam 10 Kişi Kurtarıldı
6
Suriye Bayrağı Washington'da Göndere Çekildi
7
Kayseri'de Zabıt Katibine 6 Yıl Hapis: Teminat Ödemelerini Zimmetine Geçirme İddiası

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek