KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

MSB ve Devlet Arşivleri KPSS'li Adaylara Çağrı: Son Başvuru 25 Ağustos 2025

Kamu sektöründe kariyer hedefleyen adaylar için iki önemli ilan yayımlandı. Millî Savunma Bakanlığı (MSB) ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, farklı unvanlarda personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruların son günü 25 Ağustos 2025 olarak belirlendi.

Millî Savunma Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alımı (Ankara)

MSB Personel Temin Daire Başkanlığı ilanına göre, MSB merkez teşkilatı ile Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları karargâhlarında görevlendirilmek üzere Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Alımlar Ankara ilinde istihdam edilecek.

Başvuru şartları arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları taşıyor olmak, sınavın yapıldığı yılın ocak ayı itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, ÖSYM tarafından 2023 veya 2024 yıllarında yapılan KPSS’den ilanda belirtilen puan türlerinden gerekli taban puanı almış olmak ve YDS/e-YDS gibi yabancı dil sınavlarından istenen yeterliliğe sahip olmak bulunuyor.

Başvurular 25 Temmuz - 25 Ağustos 2025 tarihleri arasında sadece online olarak https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden kabul edilecek. Son günün iyi değerlendirilmesi gerekiyor.

Devlet Arşivleri Başkanlığı — İstanbul'a 25 Arşiv Uzmanı Alımı

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, İstanbul birimlerinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında 25 sözleşmeli Arşiv Uzmanı alımı yapacak. Pozisyonlar Osmanlı Paleografyası, Arapça ve Farsça gibi özel yetkinliklere sahip adayları hedefliyor.

Arşiv Uzmanı kadrosuna başvuracak adayların, ilgili lisans programlarından mezun olmaları ve 2024 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Başvurular 15 Ağustos 2025 saat 09:00'da başlayıp 25 Ağustos 2025 saat 23:59'da sona erecek. Adayların başvurularını e-Devlet Kapısı veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapmaları zorunlu.

Önemli: Her iki ilana başvuracak adayların son başvuru tarihlerini ve ilanlardaki özel şartları dikkatle kontrol etmeleri gerekmektedir.