Kral 2. Abdullah: 'İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Tehlikeli Bir Adım'

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden başlattığı saldırıların tehlikeli olduğunu vurguladı ve uluslararası topluma ateşkes çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 21:20
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 21:20
Kral 2. Abdullah: 'İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Tehlikeli Bir Adım'

Ürdün Kralı 2. Abdullah'dan İsrail'e Sert Eleştiriler

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yeniden başlamasının son derece tehlikeli bir adım olduğunu açıkladı. Ürdün Kraliyet Divanı'nın basın toplantısında belirttiği gibi, Kral Abdullah, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi öncesinde bu açıklamayı yaptı.

İnsani Duruma Dikkat Çekti

Kral Abdullah, “İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatması, zaten kötü olan insani duruma daha fazla yıkım katan son derece tehlikeli bir adımdır” dedi ve uluslararası topluma ivedilikle ateşkes için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Filistin Halkının Hayatı Tehdit Altında

Bölgedeki saldırıların devamının, yardım malzemelerinin su ve elektrik gibi temel ihtiyaçların girişini engellediğini belirten Kral, bu durumun Filistin halkının yaşamını tehdit ettiğini vurguladı. “Tüm bu yapılanlar, gerginliği tırmandıran adımlar” ifadesini kullandı.

Arap Zirvesi'nde Gazze'nin İmarına Dikkat

Ayrıca, Arap Zirvesi'nden çıkan Gazze'nin imar planının önemine de değinen Kral, Fransa'nın bu konudaki desteğinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Kral Abdullah, bu yıl işgal altındaki Batı Şeria'dan 40 binden fazla Filistinlinin zorla yerinden edildiğine dikkat çekerek, bu tehlikeli tırmanışın durması gerektiğini ifade etti.

Fransa ile Stratejik Ortaklık Vurgusu

Kral, ülkesi ile Fransa arasındaki köklü stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesini arzuladıklarını da sözlerine ekledi. 17 Mart'ta başlayan Avrupa turu kapsamında önce İtalya'ya ardından Fransa'ya gelen Kral Abdullah, bölgedeki durumun ciddiyetine dikkat çekerek, barışın sağlanması için çabaların artırılmasına vurgu yaptı.

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