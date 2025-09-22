Kral Hüseyin Köprüsü kısmi olarak yeniden açıldı: Araba trafiği başladı, yardım tırları kapalı

Kral Hüseyin Köprüsü kısmi olarak yeniden açıldı

İsrail yönetimi, 18 Eylül'deki saldırının ardından kapattığı ve İsrail kontrolündeki geçiş noktası olan Kral Hüseyin Köprüsü'nün (Ürdün ile işgal altındaki Batı Şeria arasındaki geçiş) kısmi olarak yeniden açıldığını duyurdu.

Geçişin kapsamı

Yapılan yazılı açıklamaya göre geçiş noktası araba trafiğine tekrar açıldı. Ancak açıklamada, geçiş noktasının Gazze'ye insani yardım taşıyan tırlara kapalı kalmaya devam ettiği vurgulandı.

İsrail'in gerekçesi ve arka plan

İsrail yönetimi, geçiş noktasının Gazze'ye giden insani yardım tırlarına kapalı kalacağını; bunun Ürdün'ün 18 Eylül'deki saldırıya ilişkin soruşturmasının tamamlanması ve Ürdünlü sürücülere yönelik güncel bir teftiş yapılmasına bağlı olduğunu bildirdi.

Olayda, Gazze'ye yardım taşıyan tırlarından birinin Ürdünlü sürücüsünün 18 Eylül'de Kral Hüseyin Köprüsü'ndeki geçiş noktasında düzenlediği silahlı saldırıda 2 İsrail askeri ölmüştü. Saldırının ardından İsrail, Batı Şeria ile Ürdün arasındaki geçiş noktasını kapatmıştı.