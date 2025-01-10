Kremlin'den Önemli Açıklama: Putin, Trump ile Görüşmeye Hazır

Kremlin Sözcüsü Peskov’dan Açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.

Görüşmelerin Önemi

Peskov, Putin’in Trump ile yapacağı olası bir görüşmenin, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği açısından önemli bir adım olabileceğini vurguladı.

Bu açıklama, dünya genelinde dikkatleri üzerine çekerken, Putin ve Trump arasındaki ilişkilerin yeniden şekillenip şekillenmeyeceği merak konusu oldu.