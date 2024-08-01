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Kremlin, F-16 Teslimatlarının Cephe Dinamiklerine Etkisini Sıfırladı

Kremlin Sözcüsü, F-16 savaş uçaklarının Ukrayna’ya olası teslimatının cephe dinamiklerini değiştirmeyeceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:39
Kremlin, F-16 Teslimatlarının Cephe Dinamiklerine Etkisini Sıfırladı

Kremlin: F-16 Teslimatları Savaş Dinamiklerini Etkilemeyecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının olası teslimatının cephe dinamiklerini önemli ölçüde değiştirmeyeceğini öne sürdü.

Batı'nın İddialarına Yanıt

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya Batı ülkelerinden F-16 savaş uçaklarının teslimatına dair çıkan haberleri değerlendirdi. F-16'ların teslimatının gerçekleştiğine dair resmi bir açıklama olmadığını belirtirken, bazı mesajların dolaşımda olduğunu hatırlattı. Ancak, bu uçakların Ukrayna ordusu için çözüm olmayacağını savundu.

Peskov’un Açıklamaları:

«Burada ‘sihirli bir hap’ yok, her derde deva yok. Kiev yönetiminin silahlı kuvvetleri için bu her derde deva olmayacak, bunun farkında olmalılar.»

Rusya'nın Hedefi Olacaklar

Peskov, F-16’ların Ukrayna'da ortaya çıkmasının ardından Rusya'nın hedefi olacağına dikkat çekti. «Bu uçaklar ortaya çıkacak, sayılarının giderek azalacağına ve çoğunun vurulup düşürüleceğine biz güveniyoruz» dedi. Ayrıca, F-16'ların imhası için Rus askerlerine ödül vaadinde bulunulduğunu da ifade etti.

Batı kaynaklı bazı medya organlarında, Ukrayna’ya F-16 savaş uçaklarının ilk partisinin teslim edildiğine dair bilgiler yer alırken, Ukraynalı yetkililerin bu konu hakkında yorum yapmayacaklarını açıkladıkları biliniyor.

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