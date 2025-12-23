KSBÜ DİLKOM'dan Bilim Kafe ile Dil ve Konuşma Bozukluklarında Farkındalık

KSBÜ DİLKOM Sevgi Yolu'nda Bilim Kafe Etkinliği Düzenledi

Halkı bilgilendirme ve erken teşhis vurgusu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLKOM), Bilim Kafe Etkinlikleri kapsamında Kütahya'da farkındalık yaratmaya yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Vatandaşları dil ve konuşma bozuklukları konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte DİLKOM ekibi Sevgi Yolu girişinde stant kurarak halkla bir araya geldi. Etkinlikte, bitirme projesi dersleri kapsamında DİLKOM öğrencileri aktif görev aldı.

Stantta öğrenciler tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtıldı; dil ve konuşma bozukluklarının belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında sade ve anlaşılır bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara sunulan materyallerde, erken teşhisin önemi açık şekilde vurgulandı.

DİLKOM ekibi, Aralık ayı boyunca sürecek çalışmalarla toplumda farkındalık oluşturmayı, erken teşhisin önemine dikkat çekmeyi ve ihtiyaç duyan bireyleri doğru şekilde yönlendirmeyi hedefliyor.

KSBÜ'nün topluma hizmet misyonu doğrultusunda düzenlenen Bilim Kafe etkinliklerinin, üniversite ile toplum arasındaki iş birliğini güçlendirmeye devam edeceği belirtildi.

KSBÜ DİLKOM’DAN 'BİLİM KAFE ETKİNLİĞİ'YLE DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARINA DİKKAT