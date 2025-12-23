DOLAR
KSBÜ DİLKOM'dan Bilim Kafe ile Dil ve Konuşma Bozukluklarında Farkındalık

KSBÜ DİLKOM, Sevgi Yolu'nda Bilim Kafe stantlarıyla halka dil ve konuşma bozuklukları hakkında bilgi verdi; Aralık ayı boyunca farkındalık çalışmaları sürecek.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:57
KSBÜ DİLKOM'dan Bilim Kafe ile Dil ve Konuşma Bozukluklarında Farkındalık

KSBÜ DİLKOM Sevgi Yolu'nda Bilim Kafe Etkinliği Düzenledi

Halkı bilgilendirme ve erken teşhis vurgusu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLKOM), Bilim Kafe Etkinlikleri kapsamında Kütahya'da farkındalık yaratmaya yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Vatandaşları dil ve konuşma bozuklukları konusunda bilgilendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte DİLKOM ekibi Sevgi Yolu girişinde stant kurarak halkla bir araya geldi. Etkinlikte, bitirme projesi dersleri kapsamında DİLKOM öğrencileri aktif görev aldı.

Stantta öğrenciler tarafından hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtıldı; dil ve konuşma bozukluklarının belirtileri, nedenleri ve tedavi yöntemleri hakkında sade ve anlaşılır bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara sunulan materyallerde, erken teşhisin önemi açık şekilde vurgulandı.

DİLKOM ekibi, Aralık ayı boyunca sürecek çalışmalarla toplumda farkındalık oluşturmayı, erken teşhisin önemine dikkat çekmeyi ve ihtiyaç duyan bireyleri doğru şekilde yönlendirmeyi hedefliyor.

KSBÜ'nün topluma hizmet misyonu doğrultusunda düzenlenen Bilim Kafe etkinliklerinin, üniversite ile toplum arasındaki iş birliğini güçlendirmeye devam edeceği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

