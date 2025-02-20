Küçükçekmece'de 6. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de 6. kattan düşen 64 yaşındaki Songül Eryılmaz, hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:56
Küçükçekmece'de 6. Kattan Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

Küçükçekmece'de Trajik Olay

Küçükçekmece'de, İstasyon Mahallesi Bezirgan Sokak'ta meydana gelen üzücü bir kaza, bir kadının hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, 64 yaşındaki Songül Eryılmaz, demans hastası olarak biliniyordu ve binanın 6. katındaki merdiven boşluğundan sitenin bahçesine düştü.

İhbar Üzerine Olay Yeri Ekibi Sevk Edildi

Olay sonrası çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla adrese yönlendirildi. Sağlık görevlileri, Eryılmaz'ın üzerinde yaptıkları kontrollerde, üzücü şekilde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze İşlemleri Başlatıldı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Eryılmaz'ın cenazesi, polisin ve savcının incelemeleri sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Küçükçekmece'de binanın 6. katında merdiven boşluğundan bahçeye düşen kadın yaşamını...

Küçükçekmece'de binanın 6. katında merdiven boşluğundan bahçeye düşen kadın yaşamını yitirdi.

Küçükçekmece'de binanın 6. katında merdiven boşluğundan bahçeye düşen kadın yaşamını...

Küçükçekmece'de binanın 6. katında merdiven boşluğundan bahçeye düşen kadın yaşamını yitirdi.

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