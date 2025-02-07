Küçükçekmece'de Drift Yapan Sürücüye 33 Bin Lira Ceza

Küçükçekmece'de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşüren Drift Olayı

Küçükçekmece'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye, yaptığı drift nedeniyle 33 bin 613 lira para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücünün sosyal medya platformlarında paylaştığı drift görüntüleri üzerine harekete geçti.

Polis Ekipleri Hızla Harekete Geçti

Yapılan inceleme sonrası, aracın plakasından yola çıkarak sürücünün kimliği tespit edildi. Sürücü A.T.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ceza kesildi. Ayrıca A.T. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.

Toplumda Güvenli Sürüş Bilinci

Bu olay, trafik güvenliği konusunda farkındalığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sürücülerin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Herkesin güvenli bir trafik ortamında seyahat etmesi için bu tür davranışların önlenmesi büyük önem taşıyor.