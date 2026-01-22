Küçükçekmece’de Erken Çocukluk Hizmetleri Güçlendirme Çalıştayı Yapıldı

Küçükçekmece Belediyesi, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde erken çocukluk hizmetlerini güçlendirmek amacıyla panel ve çalıştay düzenledi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:05
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:05
Küçükçekmece’de Erken Çocukluk Hizmetleri Güçlendirme Çalıştayı Yapıldı

Küçükçekmece’de Erken Çocukluk Hizmetleri Güçlendirme Çalıştayı

Küçükçekmece Belediyesi, erken çocukluk dönemine yönelik yerel hizmetlerin güçlendirilmesi ve aile ile toplum temelli yaklaşımların birlikte ele alınması amacıyla Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Erken Çocukluk Döneminde Belediye Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Çalıştayı” düzenledi.

Panel ve katılımcılar

Çalıştay öncesinde, moderatörlüğünü Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hakkı Ergök’ün yaptığı “Toplum Temelli Erken Çocukluk Hizmetlerinin Geleceği” adlı panel gerçekleştirildi. Panele İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer, Face Klinik Psikoloji’den Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Ayna ve Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Saniye Yıldız konuşmacı olarak katıldı. Panelde Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, akademisyenler ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve yerel ilçe belediye çalışanları hazır bulundu.

İlyas Dikici: Erken çocukluk dönemi stratejik bir alan

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı İlyas Dikici, konuşmasında erken çocukluk döneminin artık kanıta dayalı kamu politikalarının merkezinde yer alan stratejik bir başlık olduğunu vurguladı. Göreve geldiklerinde ilçede hiç belediye kreşi olmadığını, bugün ise 17 gündüz çocuk bakımevinin aktif şekilde hizmet verdiğini belirtti. Ayrıca BiMola Engelsiz Yaşam Merkezi, çocuk oyun evleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Dikici, hedeflerinin iyi niyetli uygulamaların ötesine geçerek yerel yönetimler için ölçülebilir, mevzuata uyumlu ve finansal olarak sürdürülebilir bir belediye hizmeti modeli ortaya koymak olduğunu söyledi. Dikici, çocuklara yapılan yatırımın bir kentin geleceğine yapılan tüm yatırımların başında geldiğini vurguladı.

Akran zorbalığına yönelik uyarılar

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Ayna, son dönemde artış gösteren akran zorbalığına dikkat çekti. Ayna, çocukların yaşadığı zorbalığın çoğunlukla yetişkinlere iletemedikleri duygular ve öfkenin güç gösterisi biçiminde yansıtılması olduğunu belirtti. Bu tür davranışların çeteleşmelere ve hiyerarşik yapılar oluşmasına yol açabildiğini söyleyen Ayna, çözüm olarak çocukları zararlı film ve dizilerden uzak tutmak, onlarla vakit geçirmek ve çocukların duygularını ifade etmesine imkan sağlamak gerektiğini aktardı.

Aile ve bakım odaklı hizmetler

Küçükçekmece Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Saniye Yıldız, erken çocukluk hizmetlerinin yalnızca kreş ve gündüz bakımevleriyle sınırlı tutulmaması gerektiğini vurguladı. Yıldız, belediyelerin çocuğa değil, çocuğa bakım verenlere de ulaşması gerektiğini belirterek ebeveyn destek programları, psikodanik danışmanlık, ev temelli ziyaretler, erişebilirlik ve dezavantajlı çocukların gelişim fırsatlarının güçlendirilmesi uygulamalarını anlattı. Yıldız, burada temel hedeflerin çocukların hayata eşit şartlarda başlayabilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Oyun: İlişki ve bağ kurma aracı

Prof. Dr. Dilara Fatoş Özer, oyunun çocuğun ilişkilerini geliştirme ve insanlarla bağ kurma aracı olduğunu belirtti. Özer, anne ve babanın çocukla bağını güçlendirmede oyunun önemine dikkat çekti ve oyun oynamak için illa bir oyuncağa ihtiyaç olmadığını, teknoloji çağında çocukların çok daha fazla iletişime ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Çalıştayın ana başlıkları

Panel sonrası düzenlenen çalıştayta dört ana tema ele alındı: erken çocuklukta gelişim, öğrenme ve oyun ekosistemi; yerel yönetimlerde aile ve toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin güçlendirilmesi; erken çocuklukta akran ilişkilerini güçlendirme ve zorbalığı önleme modelleri; ve erken çocuklukta dijital güvenlik, riskler ve dijital istismar ile mücadele. Çalıştay, yerel düzeyde uygulanabilir politikalar ve hizmet modelleri geliştirmeye odaklandı.

SEFAKÖY KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'NDE, ‘‘TOPLUM TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUK HİZMETLERİNİN GELECEĞİ' ADLI...

SEFAKÖY KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'NDE, ‘‘TOPLUM TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUK HİZMETLERİNİN GELECEĞİ' ADLI PANEL DÜZENLENDİ.

SEFAKÖY KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ'NDE, ‘‘TOPLUM TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUK HİZMETLERİNİN GELECEĞİ' ADLI...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menekşe'de Tekne Çilesi: Balıkçılar İBB'den Kalıcı Çözüm Bekliyor
2
Cıngı Mecliste: Bina Görevlilerinin Promosyon ve Çalışma Hakları
3
Bozdoğan'da Kızıltepe Sosyal Tesisi Yenilendi
4
Süper Grip (H3N2) Uyarısı: Çocuklarda Nefes Darlığına Dikkat
5
Hasankeyf’te Tütün Denetimi: Halk Sağlığı İçin Sahaya İndiler
6
Batman'da Gece Mesaisi: Çocuk Koruma Mobil Ekibi Sahada
7
Başkan Çolakbayrakdar: Modern araçlarımızla Kocasinan’ın her noktasındayız

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları