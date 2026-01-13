Küçükçekmece'de Sıcak Çorba Dayanışması: Belediyeden Ücretsiz İkram

Küçükçekmece'de Sıcak Çorba Dayanışması

Küçükçekmece Belediyesi, kışın başlamasıyla birlikte başlattığı sıcak çorba ikramını, son günlerde etkisini artıran dondurucu soğuklar nedeniyle sıklaştırdı. İlçe sakinleri belediye ekiplerinin dağıttığı çorbalarla güne sıcak bir başlangıç yapıyor.

Dağıtım Noktaları

Çorba dağıtımı, ilçedeki ana arterler ile Halkalı Marmaray, Arena Park ve Sefaköy Metrobüs Durağı gibi yoğun noktalardan geçen vatandaşlara yapılıyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulama, özellikle erken saatlerde işe giden ve akşam yoğunluğunda evine dönen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Hazırlık ve Hijyen

Belediye Aşevinde hijyenik şartlarda hazırlanan çorbalar, ilçe genelindeki yoğun noktalarda vatandaşlara ücretsiz olarak ikram ediliyor ve soğuk kış günlerinde içleri ısıtıyor.

Belediye Başkanı'nın Mesajı

Belediye Başkanı Kemal Çebi konuya ilişkin, "Soğuğu iyice hissettiğimiz bu günlerde sıcak bir çorbanın dayanışmamızı büyüteceğine inanıyoruz. Hemşehrilerimizin içini ısıtmak için kasım ayından bu yana sürdürdüğümüz bu hizmetten vatandaşlarımızdan da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Küçükçekmece’de paylaşma kültürünü büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE’DE KIŞ AYLARININ GELMESİYLE BİRLİKTE İLÇE GENELİNDE BELEDİYENİN BAŞLATTIĞI SICAK ÇORBA İKRAMI, SON GÜNLERDE ETKİSİNİ ARTIRAN DONDURUCU SOĞUKLAR NEDENİYLE SIKLAŞTIRDI.