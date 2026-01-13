Küçükçekmece'de Sıcak Çorba Dayanışması: Belediyeden Ücretsiz İkram

Küçükçekmece Belediyesi, kasım ayından bu yana sürdürdüğü ücretsiz sıcak çorba ikramını dondurucu soğuklar nedeniyle sıklaştırdı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:29
Küçükçekmece'de Sıcak Çorba Dayanışması: Belediyeden Ücretsiz İkram

Küçükçekmece'de Sıcak Çorba Dayanışması

Küçükçekmece Belediyesi, kışın başlamasıyla birlikte başlattığı sıcak çorba ikramını, son günlerde etkisini artıran dondurucu soğuklar nedeniyle sıklaştırdı. İlçe sakinleri belediye ekiplerinin dağıttığı çorbalarla güne sıcak bir başlangıç yapıyor.

Dağıtım Noktaları

Çorba dağıtımı, ilçedeki ana arterler ile Halkalı Marmaray, Arena Park ve Sefaköy Metrobüs Durağı gibi yoğun noktalardan geçen vatandaşlara yapılıyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulama, özellikle erken saatlerde işe giden ve akşam yoğunluğunda evine dönen vatandaşlar tarafından ilgi görüyor.

Hazırlık ve Hijyen

Belediye Aşevinde hijyenik şartlarda hazırlanan çorbalar, ilçe genelindeki yoğun noktalarda vatandaşlara ücretsiz olarak ikram ediliyor ve soğuk kış günlerinde içleri ısıtıyor.

Belediye Başkanı'nın Mesajı

Belediye Başkanı Kemal Çebi konuya ilişkin, "Soğuğu iyice hissettiğimiz bu günlerde sıcak bir çorbanın dayanışmamızı büyüteceğine inanıyoruz. Hemşehrilerimizin içini ısıtmak için kasım ayından bu yana sürdürdüğümüz bu hizmetten vatandaşlarımızdan da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Küçükçekmece’de paylaşma kültürünü büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

