Büyükkılıç'tan 'Ortak Akıl' Vurgusu — Kayseri Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu

Büyükkılıç'tan 'Ortak Akıl' Vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'na katıldı ve konseyin çalışmalarına teşekkür ederek ortak akıl çağrısında bulundu.

Toplantı, Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurula, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, daire başkanları, genel müdürler ve çok sayıda kent konseyi üyesi katıldı.

"Dolu dolu bir yıl geride kaldı. Hiç mazeret üretmedik, çalışmalarımızı da sürdürdük" diyen Büyükkılıç, Kayserili hemşehrilerine ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin en önemli özelliğinin hayırseverleriyle kurduğu uyum kültürü olduğunu belirterek, "Başta valimiz olmak üzere ekibi ile birlikte bizler yerel yönetimler olarak, STK’larımız, odalarımız, iş adamlarımız, yatırımcılarımız, eğitimcilerimiz, üniversitelerimiz kısacası her alandaki kardeşlerimiz dayanışma içerisinde bu şehrin menfaati neyi gerektiriyorsa ona katkı sağlamak adına gece gündüz demeden gayretler gösteriyoruz. Siyasilerimizin özellikle gerçekten Kayseri’mizdeki etkin duruşları ve Türkiye’mizdeki saygınlıkları da bizleri elbette yüreklendirerek çalışmalarımızı destekliyor" ifadelerini kullandı.

Kültür, Turizm, Spor ve Dünya Adaylığı

Kayseri'nin sanayi ve ticaretteki gücünün yanında kültür, turizm ve gastronomi alanlarında da öne çıkarılmasına çalıştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, spor altyapısıyla şehrin Avrupa Spor Şehri seçildiğini ve Altın Bayrak kazandığını, ayrıca Kayseri'nin Dünya Spor Başkenti adayı olması için başvuru yaptıklarını hatırlattı.

Son süreçte TÜRKSOY'un kültür başkenti seçilme yönündeki gayretlerine de değinen Büyükkılıç, Kayseri'nin liyakati, kadim geçmişi ve altyapısıyla bu noktada uygun bir şehir olduğunu belirtti.

Afet Hazırlığı ve Gençlik

Büyükkılıç, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümüne dikkat çekerek, yerel yöneticiler olarak dirençli şehirler oluşturma ve toplumda afet hazırlık bilinci oluşturmanın önemini vurguladı.

Kent Konseyi'nin yerel yönetime hatırlatıcı ve katkı sağlayıcı projeler sunduğunu belirten Büyükkılıç, gençleri merkeze alan projelerin önemine değinerek Kayseri'yi ve Türkiye'yi daha iyi noktalara taşıma hedefiyle ortak akıl çerçevesinde çalışacaklarını söyledi.

Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ ise Başkan Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek konseyin yapısı ve işleyişi hakkında bilgi verdi. Altuntuğ, 150'ye yakın rapor hazırlandığını ve Büyükşehir Belediyesi ile paylaşıldığını belirtti.

Genel kurul, üyelerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi. Başkan Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda yeniden hayata geçirilen Kayseri Kent Konseyi, 22 farklı alanda yaklaşık 333 temsilciyle çözüm odaklı çalışmalar yürütüyor.

