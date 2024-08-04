Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: İki Yaralı

Küçükçekmece'de Silahlı Kavga Büyüdü

Küçükçekmece'deki Kemalpaşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan silahlı kargaşada iki kişi yaralandı.

Kavganın Sebebi Alacak Verecek Meselesi

Olayın detaylarına göre, gruplar arasında alacak verecek meselesi sebebiyle bir çatışma meydana geldi. Karşı gruptaki R.Ç. adlı şüpheli, silahını ateşleyerek E.Y. ve U.B.Ö. adındaki kişileri yaraladı.

Yaralıların Durumu ve Olayın Sonrası

Yaralı kişiler, olayın hemen ardından kavgaya karışanların da içinde bulunduğu bir panelvana binerek olay yerinden ayrıldılar. Yaralıların gittiği minibüs, Gültepe Mahallesi'ndeki Çapraz Sokak'ta durdu.

Burada çevrede bulunanların, minibüsteki kişilerin yaralı olduğunu fark etmesi ile birlikte durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve ambulansla hastaneye sevk etti.

Son Gelişmeler

Hastaneye kaldırılan E.Y. ve U.B.Ö.'nün hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlattı.