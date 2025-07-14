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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 15 Temmuz Mesajı

Bakan Ersoy, 15 Temmuz programında Türk milletinin kahramanlığını vurgulayarak, hain darbe girişimini lanetledi.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 13:41
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 15 Temmuz Mesajı

Bakan Ersoy, 15 Temmuz Programında Duygusal Mesajlar Verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı"nda konuştu. Ersoy, "15 Temmuz'da milletimiz şehit vererek, gazi olarak aslen FETÖ denen kukla terör örgütünü değil, bize zorla kabul ettirilmek istenen bu yeni emperyalist düzenin kuklacılarını püskürtmüştür" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un Anmalarına Duygu Yüklü Sözler

Program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayarak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Bakan Ersoy, konuşmasına, Türk milletinin milli değerleri uğruna canını feda eden şehitleri anarak başladı.

15 Temmuz gecesinde bir darbe girişimi yaşandığını hatırlatan Ersoy, bunun, Türk milleti üzerine hesap yapan hainlerin girişimi olduğunu belirtti. "O gece istiklalimize, istikbalimize sayısız kurşun sıkıldı ama hepsi o iman dolu sinelerde yok edildi" dedi.

Gelecek İçin Kararlılık Mesajı

Bakan Ersoy, Türk milletinin iradesini yok sayanların her zaman kaybetmeye mahkum olduğunu dile getirerek, "Asla unutmayız, unutturmayız ve ardını asla bırakmayız" şeklinde konuştu. 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde her yıl yüzlerce etkinlik düzenlendiğini vurgulayan Ersoy, bu etkinliklerin halkın hafızasını canlı tutmayı amaçladığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Vurgusu

Bakan Ersoy, "Emin olun semalarımızda beş vakit yankılanan ezanların, ay yıldızlı al bayrağın, uğruna seve seve canını verenlerin vatan kıldığı bu toprakların tapusu 15 Temmuz'da bir kez daha Türk milletinin adına tescillenmiştir" dedi. "Yol uzun, şartlar zor olsa da şehit ve gazilerimizin emanetini yeri düşürmeyeceğiz" diyen Ersoy, halkı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etmeye davet etti.

Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, ve şehit ile gazi aileleri katıldı. Konuşmaların ardından Bakan Ersoy, Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Zaferin Adı" isimli tiyatro oyununu izledi.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı" düzenlendi....

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı" düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, program öncesinde müzeyi gezerek, 15 Temmuz 2016 akşamında yaşananları anlatan videoları izledi.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı" düzenlendi....

15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı" düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, program öncesinde müzeyi gezerek, 15 Temmuz 2016 akşamında yaşananları anlatan videoları izledi.

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