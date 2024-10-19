Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Antalya Açıklamaları

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Önemli Açıklamalar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Kemer İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde önemli bilgiler paylaştı. Antalya, 2023 yılının ocak ile eylül ayları arasında 14 milyonun üzerinde turist ağırladı. En son veriler doğrultusunda, bakan, Antalya'ya gelen turist sayısının 15 milyon 300 bini geçtiğini ve bu sayının geçen yıla göre %8 oranında artış gösterdiğini belirtti.

AK Parti'nin Hedefleri ve Çalışmaları

Ersoy, AK Parti'nin, tüm yurtta insanları etkileyen kapsamlı hizmetler sunmak için kurulduğunu vurguladı. Geçici çözümler yerine kalıcı ve gerçekçi hizmetlerin üretilmesine yönelik kararlılıklarını dile getirerek, "Günü kurtarmaya yönelik geçici icraatları kabul etmediğimizi" ifade etti. Ersoy, güçlü ve bağımsız bir Türkiye için çalıştıklarının altını çizdi.

Kemer'deki Antik Kentler ve Yatırımlar

Kültür ve turizm alanındaki faaliyetleri değerlendiren Bakan Ersoy, Kemer'deki Olympos, Phaselis ve Idyros antik kentlerine toplamda 145 milyon lira ödenek aktarıldığını belirtti. Kazı çalışmalarına devam edileceğini ve bu alanların korunarak gelecek nesillere ulaştırılacağını duyurdu.

Turizm Çeşitleme Çabaları

Kemer ve Antalya'da turizmi çeşitlendirme ve yılın her dönemine yayma amaçlı önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini açıklayan Ersoy, ulaşım ve altyapı yatırımlarına da değindi. Alanya-Antalya otoyolu için sözleşmenin imzalandığını ve çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını bildirdi.

Antalya'da Turizmde Büyüme

"Bu yılın ocak-eylül ayları arasındaki turist sayımız 14 milyonun üzerine çıkarken, dün itibarıyla 15.3 milyon turiste ulaştıkları" bilgisini veren Ersoy, bu artışın katılımcı işbirlikleri ve hükümetin istikrarlı politikaları ile sağlandığını vurguladı.

Bakan Ersoy, kongrenin hayırlara vesile olmasını dileyerek, AK Parti Antalya Milletvekilleri ve partililer ile birlikte düzenlenen toplantıda, turizm sektöründeki gelişmelerin yanı sıra geleceğe yönelik planları da detaylandırdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti Kemer İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'ne katıldı.