Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Çayırova Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası'ndan Tarihi Sözleşme

Çayırova Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucunda büyük bir zaferle sonuçlanan sözleşmeyi duyurdu. Bu tarihi sözleşme, 550 sendikalı çalışanı doğrudan ilgilendiriyor ve maaşlar ile sosyal haklarda büyük artışlar sağladı.

Üç Yıllık Zam Anlaşması ile Alım Gücü Artıyor

Çayırova Belediyesi, çalışanlarının alım gücünü korumak ve artırmak amacıyla emsalsiz bir adım attı. Üç yıllık dönemi kapsayan yeni sözleşmeye göre, ilk 6 ay için yüzde 30, ikinci 6 ay için ise yüzde 25 oranında maaş zammı uygulanacak. Bu artışla birlikte, Çayırova Belediyesi'nde en düşük çıplak maaş ilk etapta 43 bin TL, ikinci altı ayda ise 54 bin TL olacak. Bu değişim, işçilerin enflasyon karşısında ezilmesini tamamen engellemeyi hedefliyor.

Sosyal Haklarda Dikkat Çeken Artışlar

Yeni sözleşme, yalnızca maaşlarla sınırlı kalmadı; sosyal haklarda da ciddi artışlar kaydedildi. İşte, o dudak uçuklatan iyileştirmeler:

Yemek parası: 267 TL

267 TL Çocuk parası: 401 TL

401 TL Yakacak yardımı: 1.439 TL

1.439 TL Büyük sosyal paket: 4.317,49 TL

4.317,49 TL Yol parası: 121 TL

Bu kalemlere ikinci 6 ayda yüzde 25 zam uygulanacak. Ayrıca, Ramazan Bayramı ikramiyesi 7.400 TL'ye, Kurban Bayramı ikramiyesi ise 12.200 TL'ye yükseltildi.

İzin Haklarında Çığır Açan Değişiklikler

Yeni sözleşme, Çayırova Belediyesi çalışanlarının ikramiye ve izin haklarında da önemli değişiklikler içeriyor. Çalışanlar, artık yılda 45 gün ikramiye, yıl içinde 50 gün ek ikramiye, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için 2 günlük özel ikramiye ve yılda 2 gün idari izin hakkına sahip olacaklar.

Türkiye’de Bir İlk: Beyaz Eşya Yardımı

Aile Yılı kapsamında ilk kez bir toplu iş sözleşmesine dahil edilen beyaz eşya yardımı ile, evlenen veya çocuğunu evlendiren personele Çayırova Belediyesi tarafından destek sağlanacak. Bu uygulama, çalışanların sosyal refahını artırmayı amaçlıyor.