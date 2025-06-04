Kurban Bayramı'nda Bolu, Düzce ve Ankara'da Ağır Araçlara Geçiş Yasağı

Kurban Bayramı’nda Trafiğe Yeni Düzenleme

Ankara, Bolu ve Düzce'de yaşayanlar dikkat! Bolu Valiliği, Kurban Bayramı tatili öncesinde ağır tonajlı araçlar için önemli bir geçiş yasağı kararı aldığını duyurdu. Milyonlarca vatandaşın tatil ve memleket ziyareti için yola çıkacağı bu dönemde, bayram trafiğinin daha güvenli hale gelmesi amaçlanıyor.

Yasağın Detayları

4 Haziran 2025 Çarşamba saat 16:00’ttan başlayarak 6 Haziran 2025 Cuma saat 11:00’e kadar, O-4 TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu geçişinden Ankara yönüne gidecek olan kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır tonajlı araçların geçişi durdurulacak. Bu düzenleme, trafik akışını güvence altına almak için alındı.

Yasamın Gerekçesi ve İstisnalar

Alınan karar, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi uyarınca kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Ancak bu yasak bazı istisnalara da sahip. Yasağın geçerli olduğu süre zarfında aşağıda belirtilen ürünleri taşıyan araçlar bu yasağa tabi olmayacak:

Yaş sebze ve meyve

Canlı hayvan

Et ve süt ürünleri (bozulabilir gıda maddeleri)

Dondurulmuş gıdalar

İlaç ve her türlü tıbbi malzeme

Ambalajlı su

Posta ve süreli yayınlar (gazete, dergi vb.)

Hayvan yemi

Akaryakıt (benzin, motorin, LPG vb.)

Bu karar, bayram döneminde yoğunlaşan trafik akınını önleyerek, tüm vatandaşların güvenli bir yolculuk yapmasını sağlamayı hedefliyor.