Küresel Sumud Filosu: Barselona'dan Dönen Tekneler Tekrar Gazze'ye Yola Çıktı

Barselona'dan Gazze'ye hareket eden Küresel Sumud Filosu tekneleri, fırtına nedeniyle döndükten sonra bu akşam tekrar yola çıktı; varış iki hafta sonra bekleniyor.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 23:58
Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak amacıyla İspanya'nın Barselona kentinden dün Gazze'ye doğru yelken açan tekneler, kötü hava koşulları nedeniyle limana döndükten sonra bu akşam yeniden yola çıktı.

Operasyon ve güvenlik

Küresel Sumud Filosu organizatörlerinden yapılan açıklamada, "Güvenli olmayan hava koşulları nedeniyle denizdeki denememizin ardından fırtınanın geçmesi için limana döndük. Bu gecikmeyi, küçük teknelerle ilgili sorun yaşamamak için yaptık. 30 knot'un üzerindeki rüzgarlar ve Akdeniz'in öngörülemeyen doğası göz önüne alındığında, bu kararı güvenlik ve refaha öncelik vermek ve misyonumuzun başarısını güvence altına almak amacıyla aldık." ifadelerine yer verildi.

30 knot'un üzerindeki rüzgarlar ve Akdeniz'in değişken doğuruğunı gerekçe gösteren ekip, önceliklerinin mürettebatın güvenliği ve misyonun başarısını sağlamak olduğunu vurguladı.

Yola çıkış zamanı ve hazırlık

Küresel Sumud Filosu sözcüleri, Barselona limanında tekrar kimlik kontrolünden geçen ve bazı ikmallerini gerçekleştiren teknelerin yerel saat ile 20.00'den (TSİ 21.00) sonra bir kez daha Gazze'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Katılımcılar ve amaç

44'ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna İspanya'nın dışında İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan da tekneler katılacak. Bu zamana kadar deniz yoluyla Gazze'ye doğru gitmeyi deneyen en büyük insani yardım misyonu olan Küresel Sumud Filosu'nda aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler yer alıyor.

Uluslararası alanda tanınırlığı olan İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol aktör Eduardo Fernandez ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau Barselona'dan yola çıkan teknelerde bulunuyor.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı tepkisini barışçıl yoldan göstermeyi amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na katılan yüzlerce kişi, bu misyonla İsrail'in ablukasını kırmak, Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve insani yardım koridorunun açılmasını sağlamak istiyor.

Varış süresi

Filonun iki hafta sonra Gazze'ye ulaşması öngörülüyor.

Sumud kavramı

- Küresel Sumud Filosu

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etme yollarının aranmasını ifade eder.

Filistin'le ilgili sanatsal etkinliklerde, zeytin ağacı ve köylü hamile kadın sembolleri bu kavramı tasvir etmek için kullanılır.

