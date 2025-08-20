DOLAR
Kürşad Zorlu'dan 20 Ağustos Macaristan Milli Günü Kutlaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 20 Ağustos Macaristan Milli Günü'nü NSosyal hesabından kutlayarak Macar halkına refah ve mutluluk diledi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:17
Kürşad Zorlu'dan 20 Ağustos Macaristan Milli Günü Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan kutlama paylaşımı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 20 Ağustos Macaristan Milli Günü'nü kutladı.

Zorlu, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"20 Ağustos Macaristan Milli Günü kutlu olsun. Bugün Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olan Macaristan, Türk dünyasının Avrupa sınırlarında yer alan vazgeçilmez bir parçasıdır. Devlet Kuruluş Günü vesilesiyle dost ve kardeş Macar halkını en içten dileklerimizle kutluyor, refah ve mutluluk dolu bir gelecek temenni ediyoruz."

