Kursk Bölgesinde Şiddetli Çatışmalar: Siviller Tahliye Ediliyor

Kursk Bölgesindeki Çatışmalar

Rus ve Ukrayna orduları, Rusya'nın Kursk bölgesinde iki gündür yoğun çatışmalar yaşamaktadır. Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksey Smirnov, çatışmalardan etkilenen yerleşim birimlerinden sivillerin tahliye edilmeye başlandığını bildirdi.

Ukrayna'nın Saldırıları ve Rusyanın Yanıtı

Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına yönelik başlattığı saldırılar sonrasında yaşanan çatışmalar, her iki tarafın da zayiat vermesine neden oldu. Rusya Savunma Bakanlığı, cari durumu değerlendirerek, Rus silahlı birliklerinin ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) sınır birliklerinin, Kursk'a sızan Ukrayna askerlerine karşı operasyonlara devam ettiğini açıkladı.

Askeri Kaybalar ve Saldırıların Sonuçları

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun yaklaşık 260 askerinin ve 50 zırhlı aracının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Ayrıca, imha edilen askeri teçhizat arasında 7 tank, 31 zırhlı savaş aracı ve çeşitli mühendislik sistemleri yer alıyor.

Sivillerin Tahliyesi ve Yeni Önlemler

Vali Vekili Smirnov, tahliye edilen siviller için geçici konaklama merkezleri oluşturduklarını belirtti. Bir günde yüzlerce sivilin tahliye edildiğini vurguladı. Ayrıca, Moskova ve St. Petersburg’dan sağlık uzmanlarının bölgeye gönderildiği bildirildi.

Putin ile İletişim

Smirnov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e durumu telefonla ilettiğini, Putin'in de bölgeye destek vereceklerini söylediğini belirtmiştir.

Uluslararası Tepkiler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin seferberlik yasasını uzatma kararına tepki göstererek, Ukrayna vatandaşlarının Kursk’taki çatışmalara gönderilmesini eleştirdi.