Kurtulmuş: Örgütün Tasfiyesi Tescil Edilince TBMM'ye Yasal Çerçeve Sunulacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu TBMM'de toplandı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları değerlendirdi.

Komisyonun çalışma süreci ve hedefi

Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen 16. toplantının açılışında, komisyonun 5 Ağustos'ta başladığını ve çalışmaların başarılı bir şekilde ilerlediğini belirtti. Güncel olarak nihai rapor hazırlama safhasına doğru gidildiğini söyledi.

Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği görüşmelerde yaklaşık 130 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve kanaat önderinin görüşlerinin alındığını vurgulayan Kurtulmuş, müzakerelerin geniş katılımla ve olgunluk içinde sürdüğünü ifade etti.

TBMM'ye sunulacak çerçeve ve yasal süreç

Kurtulmuş, komisyonun amacını açıkça tanımladı: "Komisyon, örgütün kendisini tasfiye ettiği, ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edildikten sonra gerçekleştirilmek üzere atılacak olan adımları belirleyen bir çerçeveyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunacaktır."

26 Ekim'de yapılan açıklamalarla örgütün tasfiye sürecinin önemli bir eşik aştığını belirten Kurtulmuş, bundan sonra örgütün sahadaki varlıklarının tasfiye edildiğinin güvenlik birimlerince tespit ve tescil edilmesi halinde TBMM'nin gerekli yasal düzenlemeleri yerine getireceğini söyledi.

Ayrıca Kurtulmuş, komisyonun görevinin tek tek yasa metinleri hazırlamak değil, genel bir çerçeveyi teklif etmek olduğunu belirtti.

Prensipler, ittifak ve anayasa değişikliği iddiası

Kurtulmuş, komisyon çalışmalarının başlangıçta belirlenen prensiplere bağlı kalarak yürütüldüğünü ve ittifakla karar alınmasının bu ilkeye bağlılığın göstergesi olduğunu dile getirdi. Komisyonun hiçbir aşamada bir siyasi grubun tek taraflı beklentilerine göre hareket etmediğini kaydetti.

Komisyonun bir anayasa değişiklik komisyonu olmadığının altını çizen Kurtulmuş, anayasa değişikliğinin müzakerelerin hiçbir safhasında gündem olmadığını ve konu açılmadığını tekrar etti.

Kurtulmuş, "Türkiye modeli" olarak nitelendirdiği bu çerçevenin tamamlanmasıyla birlikte hedefin terörsüz bir Türkiyeye ulaşmak ve bu modelin diğer ülkeler için örnek teşkil etmesi olduğunu söyledi.

Bilgilendirmeler ve sonraki adımlar

Kurtulmuş, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un komisyonda bilgilendirme yapacağını ve soruları cevaplayacağını hatırlattı.

Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından yapılan oylama sonucu toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

