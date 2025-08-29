Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye için PKK hızla silah bırakıp feshetmeli

TBMM Başkanı sürecin hızlanması gerektiğini vurguladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AA Editör Masası toplantısında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "Bu iş hayırlı bir iştir. Bu kadar açıklamalar yapılmış, bu kadar sembolik de olsa silah bırakma süreci başladıktan sonra bu işin bir an evvel tamamlanması, bunun için de örgütün süratle silah bırakma ve kendisini feshetme sürecini hızlandırması lazım." ifadelerini kullandı.

Komisyonun çalışmaları ve yol haritası

Kurtulmuş, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili olarak yasal düzenlemelere ilişkin tavsiyelerin sürecin olgunlaşmasına göre iletileceğini belirtti: "Konuşmalarla, tavsiyelerle birlikte olgunlaşıyor. Sürecin gidişatına göre o konuda da adımlar atılır."

Komisyonun izleyeceği yol haritasına ilişkin olarak Kurtulmuş, bazı şehit aileleri, harp malulleri, gaziler, emniyet teşkilatı mensupları ve koruculardan henüz dinlenmemiş taleplerin alınacağını; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki çalışmalara da tekrar göz atılabileceğini söyledi. "Eksik hususlar varsa bunlar tamamlanır. Bunlarla ilgili yasal düzenlemeler gerekiyorsa yasal düzenlemeler de yapılır." dedi.

Şehit aileleri ve gazilerin duygusal çağrısı

Kurtulmuş, komisyon çalışmalarında şehit aileleri ve gazilerin yer aldığı oturumların çok duygulu geçtiğini anlattı. Bir gazinin takma gözünü eline alarak "Ben bu kadar bedel ödemiş birisiyim. Canımı vatan için vermeye hazırım ama isterim ki artık bu iş bitsin. Bu memlekette hiçbir anne ağlamasın, hiçbir insan bundan sonra hayatını kaybetmesin." sözlerini aktardı.

Aynı oturumda "Barış Anneleri"ni temsilen bir annenin, "Biz artık bu memlekette çocuklarımızı değil, silahları toprağa görmemiz lazım." şeklindeki çağrısını paylaştı ve tüm kesimlerin ortak hedefinin silahların susturulması, terörün son bulması ve ülkeye esenliğin sağlanması olduğunu vurguladı.

Cumartesi Anneleri'nin sesi ve ortak duygu

Kurtulmuş, "Cumartesi Anneleri" adına konuşan bir kişinin anlattıklarının komisyon üyelerini derinden etkilediğini belirterek, 1980 darbesi sonrası yaşanan kayıpları, babasının beyaz Toros ile kaçırılışını ve kemiklerine ulaşamamanın acısını aktaran konuşmanın yoğun duygular uyandırdığını söyledi. "Bunları bir kenarda bırakalım. Gerçekten barış ve esenlik içerisinde demokratik standartları yüksek bir ülkeyi hep birlikte inşa edelim." değerlendirmesini paylaştı.

Yasal süreçte şeffaflık ve ortaklık

Kurtulmuş, yasal düzenlemeler konusunda komisyona dayatılmış bir çerçeve olmadığını, tekliflerin komisyon üyeleri tarafından ortaya konulacağını belirtti: "Burada herkes komisyon üyesi. Teklifler geliyor, olgunlaşacak. Yukarıdan, tepeden inme bir yasal düzenleme değil, olgunlaşarak bunlar gündeme getirilecek."

TBMM Genel Kurulu'nun nihai karar mercii olacağını vurgulayan Kurtulmuş, yasa tekliflerinin kamuoyunun geniş kesimlerinin onayını almasının önemine dikkat çekti: "Buna olur vermesi. Zaten komisyonun oluşturulması meselesi de budur."

Anayasa tartışması yok

Meselenin Anayasa değişikliği ile karıştırılmaması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Bu komisyon bir anayasa komisyonu değil. Anayasa'yı tartışmaya açmıyoruz ve Anayasa değişikliği üzerine konuşmuyoruz." dedi. PKK'nın kendisini feshetme sürecinin tescilinin ilgili güvenlik birimlerinin raporlarına ve en nihayetinde Milli Güvenlik Kurulu ile Meclis süreçlerine bağlı olduğunu ifade etti.

Süreç değerlendirmesi: Tecrübe ve acele

Kurtulmuş, sürece ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "100 yıllık Cumhuriyetin 50 yılı terörle geçmiş. Ağır bir bedel ödemişiz." İmralı'daki açıklamaları ve örgütün kendisini feshetme yönündeki adımlarını önemli bulduğunu belirtti ve bataklığın kurutulmasının şart olduğunu vurguladı.

Silah bırakma sürecinin sembolik adımlarının atıldığına işaret eden Kurtulmuş, sürecin tamamlanması için örgütün hızlanması gerektiğini yineledi: "Bu iş hayırlı bir iştir... örgütün süratle silah bırakma ve kendisini feshetme sürecini hızlandırması lazım."

(Sürecek)