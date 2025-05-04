Kuşadası'na Bir Günde 5 Kruvaziyer Geldi

Kruvaziyer Turizminde Heyecan Verici Gün

Aydın'ın gözde turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası, 5 kruvaziyer gemisi ile dolup taştı. Ege Port Limanı'na gelen gemilerle birlikte toplam 4 bin 902 turist ayak bastı.

Gelen Gemiler ve Turistler

Bahama bayraklı "Gemini", "Wind Spirit" ve "Marella Discovery", Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Splendor" ve Norveç bayraklı "Viking Mars" adlı gemiler, Aydınlıların büyük ilgisini topladı. Turistlerin çoğunluğunu ABD vatandaşları oluşturdu.

Alışveriş ve Tarihi Ziyaretler

Gelen turistlerin bir kısmı, ilçenin merkezinde alışveriş yapmayı tercih ederken, diğerleri ise Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi’ni keşfetmek için yola koyuldu. Bu durum, Kuşadası'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yeniden gözler önüne serdi.

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 5 kruvaziyerle 4 bin 902 turist geldi. Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Gemini", "Wind Spirit" ve "Marella Discovery", Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Splendor" ve Norveç bayraklı "Viking Mars" adlı gemiler demir attı.

Kruvaziyer turizminin önemli noktalarından Aydın'ın Kuşadası ilçesine, 5 kruvaziyerle 4 bin 902 turist geldi. Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Gemini", "Wind Spirit" ve "Marella Discovery", Marshall Adaları bayraklı "Seven Seas Splendor" ve Norveç bayraklı "Viking Mars" adlı gemiler demir attı.