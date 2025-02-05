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Kut’ül Amare Türk Şehitliği'nde Yenileme Töreni Düzenlendi

Irak'ın Kut’ül Amare Türk Şehitliği'nde düzenlenen yenileme törenine Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan katıldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:55
Kut’ül Amare Türk Şehitliği'nde Yenileme Töreni Düzenlendi

Yenileme Töreni Irak'ta Gerçekleştirildi

Irak'ın Vasıt (Kut) vilayetinde bulunan Kut’ül Amare Türk Şehitliği'nde yenileme çalışmaları için bir tören düzenlendi. Törene Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ve Vasıt Valisi Muhammed Meyyahi katıldı.

Büyükelçi İnan'dan Anlamlı Açıklama

Konuşmasında, İnan, “Bu toprakların milletimizin her bir ferdinin kalbindeki yeri müstesnadır. Kut, bizim için bir şehir ismi değil, Iraklı kardeşlerimizle omuz omuza zorluklara rağmen yabancı işgali ve emperyalizme karşı kazandığımız destansı zaferin adıdır.” dedi. İnan, Kut’ül Amare’nin Türk ve Irak halkı arasındaki kardeşliğin güçlü bir nişanesi olduğunu ifade ederek, burada şehit olan Türk ve Iraklıları rahmetle andı.

Ilımlı İlişkiler ve İşbirliği Vurgusu

Büyükelçi İnan, tarih boyunca yan yana var olmuş iki kardeş halkın dış güçlerin çabalarına rağmen bağlılığını güçlendirdiğini belirtti. “Gücünü kardeşlikten alan bu kadim dostluğun geleceğe emin adımlarla taşınması için gayret içerisindeyiz.” diyen İnan, Türkiye ve Irak arasındaki işbirliğinin DEAŞ ve PKK gibi terör örgütlerine karşı devam ettiğini vurguladı.

Vasıt Valisi'nin Mesajı

Vasıt Valisi Muhammed Meyyahi ise Irak ve Türk halkı arasında mevcut muazzam ortaklıklara değinerek, ikili ilişkilerin vaat eden bir geleceğe doğru ilerlediğini dile getirdi. “Hükümetler olarak bu ortak tarihten hareketle ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için çalışmalıyız.” ifadesini kullandı ve Vasıt Valiliği olarak bu hedefe hazır olduklarını belirtti.

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