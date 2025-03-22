Kütahya'da Apartman Yangını: 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Kütahya'da Yangın Korkuttu

Kütahya'nın 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın, bölgedeki sakinlere korku dolu anlar yaşattı. Üçüncü kattaki dairede meydana gelen yangın sonucu 5 kişi dumandan etkilendi.

İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

Yangının meydana gelmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumanların yoğunluğu nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşlar ile evcil hayvanlar, polis ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Kütahya Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere hızlı bir müdahalede bulunarak yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı. Yangından etkilenerek hastaneye kaldırılan 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kütahya Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Yangının Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış nedeni hakkında detaylı bir soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.

Kütahya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.