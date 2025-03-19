Kütahya'da Gazze'ye Destek Konvoyu Oluşturuldu

Kütahya'da, Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen konvoy, İsrail'in saldırılarına karşı protesto için toplandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 00:49
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 01:32
Kütahya'da Gazze'ye Destek Konvoyu Oluşturuldu

Kütahya'da, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "Gazze'ye destek konvoyu" oluşturuldu. Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, Ziraat Mahallesi'ndeki Kent Park önünde toplanan vatandaşlar, konvoy oluşturdu.

Konvoy, Menderes Bulvarı'nda ilerleyerek Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na ulaşmak için bir tur attı. Dernek Başkanı Mustafa Yenipazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşayanların evsiz, yiyeceksiz ve savunmasız bir şekilde kaderleriyle baş başa bırakıldığını aktardı.

Yenipazar, İsrail'in kendi karakterine uygun bir zulümle, savunmasız Filistinlilerin üzerine bombalar yağdırdığını hatırlatarak, "Bu saldırıda maalesef birçok kardeşimiz yanarak şehit oldular. Şu anda dünyada insanlığın kaybetmemiş her dinden insan, Filistin ve Gazzeli kardeşlerimiz için bir mücadele ortaya koymuş durumda. Biz uyuyamıyoruz, ağzımızın tadı kaçtı. Bu mübarek ramazan gününde hakikaten hiç beklemediğimiz bir zulüm," şeklinde konuştu.

Yenipazar, İslam ümmetinin ve liderlerinin en kısa sürede bir araya gelerek yaşanan zulmü sona erdirmesini beklediklerini dile getirerek, "Tüm dünyaya buradan bu zulme sessiz kalınmaması gerektiğini, eğer sessiz kalınırsa en kısa sürede bu ateşin tüm dünyayı saracağını söylüyoruz. Kimsenin duyarsız kalmaması şart. Bugün bu niyetle toplandık ve bu kalabalık konvoyla Kütahyalı kardeşlerimize farkındalık yaşatmak istedik," ifadelerini kullandı.

Yenipazar, bu anlamda faaliyetlerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kütahya'da, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy...

Kütahya'da, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy oluşturuldu.

Kütahya'da, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy...

Kütahya'da, İsrail'in Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto amacıyla konvoy oluşturuldu.

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