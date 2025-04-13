Kütahya'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Gerçekleşti

Kütahya'da, Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlenerek, İsrail'in devam eden saldırıları protesto edildi. Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) tarafından organize edilen bu etkinliğe, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş, Kütahya Belediyesi önünde bir araya gelen katılımcıların, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar yürümeleriyle gerçekleşti. Etkinlik boyunca İsrail karşıtı sloganlar atıldı ve bir grup Filistinli öğrenci, Filistin'in geleneksel halk oyunu olan 'dabke' gösterisi sundu.

KÜSİDAP Başkan Yardımcısı ve Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, "Filistin'i özgür oluncaya kadar unutmayacağız" dedi. Yenipazar, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "İnşallah bizler yakında yeniden yeryüzünde İslam’ın, adaletin, barışın ve kardeşliğin güneşinin doğduğunu göreceğiz. Bu milletin ona öncülük edeceğine inanıyoruz. Gazze’de zulüm yüz yılı aşkındır devam ediyor. Filistin’deki kardeşlerimiz bizim adımıza izzetli ve şerefli bir duruş sergiliyor. Biz de Allah’ın izniyle onların yanında yer alıyoruz."

Etkinliğe, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları ve temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra binlerce kişi katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Filistin konulu şiirlerin okunmasının ardından İl Müftüsü İrfan Açık’ın dua etmesiyle sona erdi.

Kütahya'da düzenlenen Gazze'ye destek yürüyüşü ile İsrail'in saldırıları protesto edildi. Etkinliğe katılan çok sayıda kişi, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları, döviz ve pankartlarla Atatürk Bulvarı’ndan Zafer Meydanı'na yürüdü.

Kütahya'da düzenlenen Gazze'ye destek yürüyüşü ile İsrail'in saldırıları protesto edildi. Etkinliğe katılan çok sayıda kişi, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları, döviz ve pankartlarla Atatürk Bulvarı’ndan Zafer Meydanı'na yürüdü.