Kütahya'da Hemzemin Geçitte Akülü Araç Devrildi: 1 Yaralı

Kütahya'da Osman Gazi Mahallesi'nde akülü aracın devrilmesi sonucu Ahmet A. yaralandı; Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 19:10
Olay yerinde sağlık ve trafik ekipleri müdahale etti

Kütahya’da Osman Gazi Mahallesi Ahmet Derin Caddesi üzerinde hemzemin geçitten geçerken akülü aracı devrilen Ahmet A. (26), yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Devrilen akülü araç ise olay sonrası Ahmet A.'nın kardeşine teslim edildi.

