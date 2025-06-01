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Kütahya'da Kurt Saldırısı: 11 Koyun Telef, 14 Koyun Yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde kurtlar, 11 koyunu telef etti. Olay yerinde yaralı koyunlar tespit edildi.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 11:16
Kütahya'da Kurt Saldırısı: 11 Koyun Telef, 14 Koyun Yaralı

Kütahya'da Kurtların Saldırısı: 11 Koyun Telef Oldu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, bir ağıla giren kurtlar, 11 koyunu telef etti. Olayda 14 koyun da yaralanarak ağır hasar aldı.

Olayın Detayları

Küçükköy köyünde hayvancılıkla ilgilenen Abbas Kaptan, sabah saatlerinde girdiği ağılda koyunlarını parçalanmış halde buldu ve durumu yetkililere bildirdi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerde 11 koyunun kurtlar tarafından telef edildiğini, 14 koyunun ise yaralı olduğunu tespit etti.

Abbas Kaptan'dan Açıklama

Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaptan, kurtların ağıla sabaha karşı girdiğini düşündüğünü ifade etti. "Kimisinin boynu parçalanmış, kimisini bacağından ısırmış. Bazılarını da parçalayarak yemişler. Büyük ihtimalle bir değil, iki üç kurt vardı. İzlerini takip ettim, uzaklaşmışlar" diye konuştu.

Kaptan, toplamda 43 koyunu olduğunu belirterek, "Sağlam kalanlar çok az. Yaralıların da iyileşeceği belli değil. Bu koyunlar damızlık, bazıları da kurbanlık olacak yaştaydı" ifadelerini kullandı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir ağıla giren kurtlar, 11 koyunu telef etti, 14 koyunu da...

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir ağıla giren kurtlar, 11 koyunu telef etti, 14 koyunu da yaraladı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir ağıla giren kurtlar, 11 koyunu telef etti, 14 koyunu da...

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir ağıla giren kurtlar, 11 koyunu telef etti, 14 koyunu da yaraladı. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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