Kütahya'da Silahlı Kavga: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kütahya'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü yaşanan silahlı kavga, bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 22 yaşındaki Ceyhun Sönmez, yaşanan olayda tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı.

Olay, önceki gün Ağaçköy Regülatörü yakınlarında meydana geldi. Ceyhun Sönmez, kavgada Uğur Ö. tarafından vurularak ağır yaralanmış ve Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Tıp ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan Uğur Ö., daha önce 20 suç kaydına sahipti. Şüpheli, geçtiğimiz gün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.