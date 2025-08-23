DOLAR
Kütahya Emet Konuş Köyü'nde Yangın: 2 Ev ve 4 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Kütahya Emet'in Konuş köyünde çıkan yangında 2 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi; 1 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu, ekipler yaklaşık 4 saat müdahale etti.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 00:17
Yangın kısa sürede yayıldı, ekipler yaklaşık 4 saat çalıştı

Kütahya'nın Emet ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Konuş köyü'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler çevredeki 1 ev ile 4 samanlığa sıçradı. Yangına ilk müdahale köylüler tarafından yapıldı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki ilçe belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yanı sıra Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler de olay yerine gönderildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, 2 ev ve 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangında bir büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

