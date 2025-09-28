Kütahya (Simav) 5,4 Depremi: Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in Değerlendirmesi

DEÜ Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kütahya'nın Simav'da 5,4 büyüklüğündeki depremi, Naşa-Simav bölgesindeki birikmiş stresin boşalmasıyla ilişkilendirdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 14:47
DEÜ Deprem Araştırma Merkezi Müdürü'nden teknik değerlendirme

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Sözbilir, depremin bölgedeki tarihsel aktivite ve birikmiş gerilimle bağlantılı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Sözbilir açıklamasında şu ifadeyi kullandı: "Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir."

Sözbilir, yazılı açıklamasında ayrıca Simav-Yemişli bölgesinde nisan ayında büyüklüğü 4'ten fazla depremler kaydedildiğini, nisan ayından bu yana aralıklarla artçı depremlerin yaşandığını, ancak bugünkü depremin ana şok niteliğinde olduğunu vurguladı.

AFAD ve uluslararası sismoloji istasyonları tarafından yapılan odak mekanizma çözümlerine göre, depreme neden olan fayın kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı ve baskın eğim atımlı normal fay niteliğinde olduğuna dikkat çeken Sözbilir, şu bilgileri paylaştı: "Depremin odak mekanizma çözümü 10 Ağustos'ta meydana gelen Sındırgı Depremi ile aynı özellikler sunuyor. Fakat depremlerin yerleri ve sismik kaynakları farklı. 10 Ağustos'ta Sındırgı Depremi Simav Fay Zonunun en batı ucunda meydana gelmişti. Bugünkü deprem ise, Sındırgı depreminin 80 kilometre doğusundaki Yemişli (Simav) taraflarında oldu. Bu deprem 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav civarında 5,7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir. Bu bölgede, 2011-2012 yılları arasında küçük ölçekli depremlerin ana şoktan sonra yoğun bir şekilde tekrarlayan deprem fırtınaları şeklinde yaşandığı bilindiğinden, benzer bir aktivitenin tekrar etme olasılığı yüksek olarak değerlendirilmektedir."

Prof. Dr. Sözbilir, Simav ilçesi ve Naşa bölgesi civarının Batı Anadolu'nun aktif fay hatlarından biri üzerinde yer aldığını, bölgenin özellikle Simav Fayı ve Naşa Fayı olarak bilinen ve geçmişte yıkıcı depremlere neden olan diri fayların etkisi altında deforme olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

