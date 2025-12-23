Kütahya'ya 2 Yeni 112 Acil Sağlık Ambulansı Tahsis Edildi

Sağlık Bakanlığı'ndan ilimize destek

Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, Sağlık Bakanlığı tarafından 2 adet 112 Acil Sağlık Ambulansının Kütahya'ya tahsis edildiğini açıkladı.

Doç. Dr. Durmuş, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ambulansların Altıntaş ve Hisarcık 112 Acil Yardım İstasyonlarında hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Yetkililer, yeni ambulansların acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırarak vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.

