Kütahya'ya 2 Yeni 112 Acil Sağlık Ambulansı Tahsis Edildi

Sağlık Bakanlığı Kütahya'ya 2 adet 112 Acil Sağlık Ambulansı tahsis etti; Altıntaş ve Hisarcık istasyonlarında hizmete başlayacak.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:54
Sağlık Bakanlığı'ndan ilimize destek

Kütahya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ensar Durmuş, Sağlık Bakanlığı tarafından 2 adet 112 Acil Sağlık Ambulansının Kütahya'ya tahsis edildiğini açıkladı.

Doç. Dr. Durmuş, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ambulansların Altıntaş ve Hisarcık 112 Acil Yardım İstasyonlarında hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

Yetkililer, yeni ambulansların acil sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırarak vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

