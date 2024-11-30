Kuyu Operasyonları ile 46 Suçlu Yakalandı

Kuyu Operasyonları Hız Kesmeden Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kasım ayında yapılan "Kuyu" operasyonlarında toplam 46 şüpheli yakalandığını duyurdu.

6 Ayrı Suç Örgütüne Yönelik Operasyonlar

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da R.B, Samsun'da N.B, Giresun'da R.N ve Antalya'da Ü.K, H.B ile M.H liderliğindeki 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-47, Kuyu-48, Kuyu-49 ve Kuyu-50" operasyonlarının detaylarını paylaştı.

Operasyon Sonuçları ve Ele Geçirilenler

Yapılan operasyonlar sonucunda 46 şüphelinin yakalandığını ve bunlardan 29'unun tutuklandığını, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini bilgilerini veren Yerlikaya, 2 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiğini bildirdi.

Organize Suçlarla Mücadelede Kararlılık

Yerlikaya, operasyonlar sırasında çok sayıda kesici ve delici alet, ruhsatsız tabanca, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile döviz ve Türk lirası ele geçirildiğini vurguladı. Bakan, "Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi. Biz yine de durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören hiçbir organize suç örgütüne fırsat vermiyoruz. Huzuru tesis etmek için yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz," ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.