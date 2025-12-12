DOLAR
42,69 -0,22%
EURO
50,1 0,11%
ALTIN
5.929,24 -1,32%
BITCOIN
3.947.979,26 -1,01%

Kuyumcu IBAN'ına 90 Bin Lira 'Bıçak Parası' İddiası: Prof. Dr. B.V.Ü. Göreve Döndü

Diyarbakır'da kuyumcu IBAN'ı üzerinden 90 bin lira 'bıçak parası' aldığı iddia edilen Prof. Dr. B.V.Ü., yaklaşık iki hafta önce görevine döndü.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 12:05
Kuyumcu IBAN'ına 90 Bin Lira 'Bıçak Parası' İddiası: Prof. Dr. B.V.Ü. Göreve Döndü

Kuyumcu IBAN'ına 90 Bin Lira 'Bıçak Parası' İddiası: Prof. Dr. B.V.Ü. Göreve Döndü

Dicle Üniversitesi'ndeki cerrah yaklaşık iki hafta önce görevine başladı, soruşturma sürüyor

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. B.V.Ü. hakkında, bir kuyumcuya ait IBAN üzerinden 90 bin lira 'bıçak parası' alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. İddiaya göre cerrah, yaklaşık iki hafta önce yeniden göreve başladı.

Olayın şikayetçisi olan 33 yaşındaki B.Ö., aşırı kilo kaybı sonrası vücudunda oluşan sarkıkları gidermek için hastaneye başvurduğunu ve 27 Mart tarihinde Prof. Dr. B.V.Ü. tarafından ameliyat edildiğini belirtti. B.Ö., ameliyattan beş gün sonra korsesini çıkardığında silikonların yanlış yere yerleştirildiğini ve vücudunda ciddi sağlık sorunlarının başladığını iddia etti.

B.Ö., ameliyat öncesinde cerrah ile Medikalci T.V.'nin kendilerinden istedikleri 90 bin lira tutarındaki 'bıçak parasını' bir kuyumcuya ait hesaba yatırdığını öne sürdü. Yaşananlar üzerine şikayette bulunan B.Ö.'nün başvurusu sonrasında emniyet ve savcılık inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamında hastane yönetimi de inceleme yürüttü ve doktor hakkında ilk etapta görevden uzaklaştırma kararı alındı. Ancak dosyaya ilişkin işlemler devam ederken, Prof. Dr. B.V.Ü.'nün yaklaşık iki hafta önce göreve başladığı öğrenildi.

Konuyla ilgili savcılık soruşturması halen devam etmekte olup, resmi makamların açıklamaları bekleniyor.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

BERİVAN Ö.

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı
2
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
3
Erzincan'da 122 Yeni Hizmet Aracı Teslim Edildi
4
Menteşe Belediyesi Ekolojik Gerontoloji Etkinliği: Yaşam Evleriyle Yaşlı Dostu Kent
5
Fatih’te 52 Yıllık Binada Zemin Çökmesi İddiası: Salon Ortasında Çukur
6
Mustafa Canbey'in Adıyla Dolandırıcılık: Balıkesir'de 2 Kişi Tutuklandı
7
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'ya: Gazze İşgali Yerine Anlaşma İstedi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?