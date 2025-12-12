Kuyumcu IBAN'ına 90 Bin Lira 'Bıçak Parası' İddiası: Prof. Dr. B.V.Ü. Göreve Döndü

Dicle Üniversitesi'ndeki cerrah yaklaşık iki hafta önce görevine başladı, soruşturma sürüyor

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Prof. Dr. B.V.Ü. hakkında, bir kuyumcuya ait IBAN üzerinden 90 bin lira 'bıçak parası' alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor. İddiaya göre cerrah, yaklaşık iki hafta önce yeniden göreve başladı.

Olayın şikayetçisi olan 33 yaşındaki B.Ö., aşırı kilo kaybı sonrası vücudunda oluşan sarkıkları gidermek için hastaneye başvurduğunu ve 27 Mart tarihinde Prof. Dr. B.V.Ü. tarafından ameliyat edildiğini belirtti. B.Ö., ameliyattan beş gün sonra korsesini çıkardığında silikonların yanlış yere yerleştirildiğini ve vücudunda ciddi sağlık sorunlarının başladığını iddia etti.

B.Ö., ameliyat öncesinde cerrah ile Medikalci T.V.'nin kendilerinden istedikleri 90 bin lira tutarındaki 'bıçak parasını' bir kuyumcuya ait hesaba yatırdığını öne sürdü. Yaşananlar üzerine şikayette bulunan B.Ö.'nün başvurusu sonrasında emniyet ve savcılık inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamında hastane yönetimi de inceleme yürüttü ve doktor hakkında ilk etapta görevden uzaklaştırma kararı alındı. Ancak dosyaya ilişkin işlemler devam ederken, Prof. Dr. B.V.Ü.'nün yaklaşık iki hafta önce göreve başladığı öğrenildi.

Konuyla ilgili savcılık soruşturması halen devam etmekte olup, resmi makamların açıklamaları bekleniyor.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ