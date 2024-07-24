Kuzey Kivu'da İsyancı Saldırısı: 35 Sivil Hayatını Kaybetti

Kuzey Kivu'da İsyancıların Kanlı Saldırısı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin doğusunda yer alan Kuzey Kivu eyaletinde, isyancıların gerçekleştirdiği saldırıda 35 sivil hayatını kaybetti. Olay, ulusal basında geniş bir yer buldu.

Ombele Köyüne Saldırı

Kuzey Kivu’nun Lubero bölgesindeki Ombele köyüne düzenlenen bu kanlı saldırı, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 35 olduğu bildiriliyor.

Yağmalama ve Rehin Alma Olayları

Saldırı sonrası, ADF üyeleri çevredeki evleri yağmaladı ve birçok sivili rehin alarak bölgeden uzaklaştı. Bu tür olaylar, bölgede faaliyet gösteren isyancı gruplar tarafından sıkça tekrar ediyor ve genellikle insan kaçırma ve fidye talepleriyle sonuçlanıyor.

ADF'nin Tarihçesi ve Etkileri

ADF, 1990'ların sonlarından itibaren Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde aktif olan bir isyancı grubudur. Bu grup, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. ADF, 2014 yılından bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce sivilin ölümüne ve yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olmuştur.