Kuzey Kore'den F-35 Konuşlandırmasına Sert Uyarı

Kuzey Kore'den F-35 konuşlandırmasına sert tepki
UFS tatbikatındaki F-35 konuşlandırması tepki çekti
Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatı kapsamında Kore Yarımadası'na konuşlandırılan F-35 savaş uçaklarına tepki gösterdi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'ndan (KCNA) halihazırda devam eden UFS tatbikatına ilişkin yapılan açıklamada, konuşlandırmaya yönelik güçlü itiraz dile getirildi.
Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 savaş uçaklarının Güney Kore'ye konuşlandırılmasına tepki gösterilerek, söz konusu tatbikatın "savunma amaçlı olmadığı" vurgulandı.
KCNA, tatbikatın yakından takip edildiğini belirterek, "Askeri provokasyonlara devam edilmesi halinde, ciddi sonuçlarla karşılaşacak ve ağır bedel ödeyecekler." ifadelerine yer verdi.
ABD Kore Kuvvetleri (USFK), 10 adet F-35 savaş uçağını UFS kapsamında başkent Seul'ün güneyindeki Kunsan Hava Üssü'ne geçici olarak konuşlandırmıştı.