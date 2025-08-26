DOLAR
Kuzey Kore'den F-35 Konuşlandırmasına Sert Uyarı

Kuzey Kore, UFS tatbikatı kapsamında Güney Kore'ye konuşlandırılan F-35'lere tepki gösterdi; "ağır bedel" uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 09:50
Kuzey Kore'den F-35 Konuşlandırmasına Sert Uyarı

Kuzey Kore'den F-35 konuşlandırmasına sert tepki

UFS tatbikatındaki F-35 konuşlandırması tepki çekti

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatı kapsamında Kore Yarımadası'na konuşlandırılan F-35 savaş uçaklarına tepki gösterdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'ndan (KCNA) halihazırda devam eden UFS tatbikatına ilişkin yapılan açıklamada, konuşlandırmaya yönelik güçlü itiraz dile getirildi.

Açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-35 savaş uçaklarının Güney Kore'ye konuşlandırılmasına tepki gösterilerek, söz konusu tatbikatın "savunma amaçlı olmadığı" vurgulandı.

KCNA, tatbikatın yakından takip edildiğini belirterek, "Askeri provokasyonlara devam edilmesi halinde, ciddi sonuçlarla karşılaşacak ve ağır bedel ödeyecekler." ifadelerine yer verdi.

ABD Kore Kuvvetleri (USFK), 10 adet F-35 savaş uçağını UFS kapsamında başkent Seul'ün güneyindeki Kunsan Hava Üssü'ne geçici olarak konuşlandırmıştı.

