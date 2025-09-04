Kuzey Kore Doğu Denizi'nde 'Haeil' Nükleer Su Altı İHA'larını Deneme Emri Verdi

Kaynak ve iddia

Daily NK sitesinin Seul merkezli haberine dayandırılan iddiaya göre, Kuzey Kore ordusu Doğu Denizi (Japon Denizi) filosundaki bazı gemilere, tam ölçekli konuşlandırma hazırlığı kapsamında nükleer kabiliyetli su altı insansız hava araçlarını (İHA) deneme emri verdi.

Hedef birimler ve talimat

Habere göre ordu yönetimi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı teçhizat departmanı ve deniz yolları bürosu ile birlikte Doğu Denizi Filosu komutanlığına ve birkaç filoya bu araçları hizmete sokmak için hazırlık yapma talimatı iletti.

'Haeil' adı verilen sistem

Yetkili, söz konusu sistemin "Haeil" ("tsunami" anlamında) adını taşıdığını ve bunun yaklaşık 13 metre uzunluğunda ve 1,5 metre çapında büyük bir torpido tipi İHA olarak nitelendirildiğini belirtti. Yetkili, Haeil'in nükleer savaş başlığı taşıyabilen bir su altı silah sistemi olarak kabul edildiğini aktardı.

Denemelerin kapsamı ve değerlendirme

Yetkili, teknik muharebe yeteneklerinin yanı sıra Haeil'in gerçekten nükleer silah taşıyıp taşımayacağının da deneme operasyonları sırasında gözden geçirileceğini söyledi. Ayrıca Haeil'in gerçek bir muharebede etkinliğinin belirsizliğine dikkat çekildi; ancak ordu tarafından bunun hem stratejik bir koz hem de düşman üslerine sızarak nükleer misilleme yapmanın bir yolu olarak görüldüğü vurgulandı.