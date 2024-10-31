Kuzey Makedonya Ekonomi Bakanı ATO'yu Ziyaret Etti

Kuzey Makedonya Ekonomi ve Çalışma Bakanı Besar Durmisi, Ankara Ticaret Odası'nı (ATO) ziyaret ederek, Türk iş insanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda Sektör Temsilcileri Bir Arada

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Bakan Durmisi, ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda önemli konular üzerinde duruldu. Savunma, otomotiv, demir-çelik, endüstriyel makine imalatı, tarım makineleri, kimya ve ilaç sanayisi gibi birçok sektörden temsilciler toplantıda yer aldı.

Türk Yatırımları ve Potansiyeli

Baran yaptığı konuşmada, Kuzey Makedonya’nın birçok sektörünün Türk girişimciler için cazip yatırım alanları sunduğuna dikkat çekti. Türkiye'den 100'den fazla şirketin Kuzey Makedonya'da bankacılık, inşaat, sağlık, havalimanı işletmeciliği gibi alanlarda faaliyet gösterdiğini belirtti.

Baran, Kuzey Makedonya'nın Balkanlar'daki konumunun ticaret potansiyelini artırdığını vurguladı.

Ticaret Hacminin Arttırılması Gerekiyor

Baran, iki ülke arasında 1 Eylül 2000'den bu yana Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğunu hatırlatarak, ticaret hacminin 1 milyar doların altında olduğunu, bu rakamın çok daha üstünde bir potansiyelin mevcut olduğunu ifade etti.

Bakan Durmisi'den Yatırım Çağrısı

Bakan Durmisi, Türk iş insanlarına Kuzey Makedonya'daki yatırım fırsatları hakkında bilgi vererek, ikili ticaretin artırılması hedefinde olduklarını belirtti. "Hükümet olarak, yatırımcılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız."

Durumisi, özellikle enerji, metal ve inşaat sektörlerinde yüksek potansiyel olduğunu vurgulayarak, Türk yatırımcıları Kuzey Makedonya'ya yatırıma davet etti.

Toplantıda, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise Kuzey Makedonya'daki yapılanmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.