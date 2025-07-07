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Kuzey Makedonya-Kosova Sınır Kapısı Geçici Olarak Kapandı

Blace-Elez Han sınır kapısı, Kuzey Makedonya tarafında çıkan yangın nedeniyle geçişlere kapatıldı.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 22:41
Kuzey Makedonya-Kosova Sınır Kapısı Geçici Olarak Kapandı

Kuzey Makedonya-Kosova Sınır Kapısı Yangın Nedeniyle Kapatıldı

Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki en büyük sınır kapısı Blace-Elez Han, ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle geçici olarak geçişlere kapandı. Yangın, Kuzey Makedonya'daki Stankovec Tüneli yakınında başladı.

Kuzey Makedonya Polisi, olayın ardından bölgede araç trafiğini durdurdu ve sürücülere alternatif güzergahlar önerdi. Yetkililer, geçen gün başkent Üsküp’e yaklaşık 40 dakika mesafedeki Blace köyü yakınındaki ormanlık alanda başlayan yangının, rüzgar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle hızla yayıldığını belirtti.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, yangını söndürmek için gereken önlemleri almak amacıyla diğer yetkili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışıldığını duyurdu.

Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki en büyük sınır kapısı olan Blace-Elez Han, sınırın Kuzey...

Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki en büyük sınır kapısı olan Blace-Elez Han, sınırın Kuzey Makedonya tarafında ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle geçici olarak geçişlere kapatıldı.

Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki en büyük sınır kapısı olan Blace-Elez Han, sınırın Kuzey...

Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki en büyük sınır kapısı olan Blace-Elez Han, sınırın Kuzey Makedonya tarafında ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle geçici olarak geçişlere kapatıldı.

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